" الرحيل أو الخصم " إجراءات غير مسبوقة من برشلونة بعد الخسارة

وكالات (صدى):
على خلفية الخسارة المدوية لفريق برشلونة الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 2-8 في دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير عن إجراءات غير مسبوقة في تاريخ النادي.
ويتجه النادي إلى إجبار عدد من نجومه الكبار على الرحيل، فيما يهدد من يرفض قرار الرحيل بالاقتطاع من راتبه.
ومن المقرر أن يتم ما أطلق عليه " حملة تنظيف " في الفريق الذي تعرض لأسوأ هزيمة أوروبية في تاريخه.
وتضم قائمة اللاعبين المطالبين بالرحيل: المهاجم لويس سواريز، والمدافع الأيسر جوردي ألبا، ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش، وهم 3 من أصحاب الرواتب الكبيرة في النادي.