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" الرحيل أو الخصم " إجراءات غير مسبوقة من برشلونة بعد الخسارة

Time منذ 32 دقيقة
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" الرحيل أو الخصم " إجراءات غير مسبوقة من برشلونة بعد الخسارة

وكالات (صدى):
على خلفية الخسارة المدوية لفريق برشلونة الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 2-8 في دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير عن إجراءات غير مسبوقة في تاريخ النادي.

ويتجه النادي إلى إجبار عدد من نجومه الكبار على الرحيل، فيما يهدد من يرفض قرار الرحيل بالاقتطاع من راتبه.

ومن المقرر أن يتم ما أطلق عليه " حملة تنظيف " في الفريق الذي تعرض لأسوأ هزيمة أوروبية في تاريخه.

وتضم قائمة اللاعبين المطالبين بالرحيل: المهاجم لويس سواريز، والمدافع الأيسر جوردي ألبا، ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش، وهم 3 من أصحاب الرواتب الكبيرة في النادي.

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أحدث التعليقات

سوالف
طيب هي شغاله في محل خضار سعوديه والنعم بس صاحب المحل يمني زمن عجيب
raa
كلها سياسات اقتصادية وتبادل مصالح ,,, واخر شي بترجع المياه لمجاريها,,,, إيهام وعدم شفافية بس .
شيوووووووووووووووووووووووووون
طيب وميسي ليش ما يخفضون من راتبه والا على قولتهم ( ما قدر على الحمار قدر على البردعه ) هههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عبدالله
اختي الي يبيعك بيعيه فيه ملايين المنشأت الصحية في العالم تبي الاطباء ولهم التقدير والاحترام
شيوووووووووووووووووووووووووون
والله عمر السومه ظلم نفسه لما تمسك بالاهلي والا هو نجم لا يشق له غبار ولو كان في الهلال لحصد من البطولات والجوائز ما الله به عليم

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