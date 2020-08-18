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نبأ سار للمتعافين من كورونا

Time منذ 35 دقيقة
Views 1822
نبأ سار للمتعافين من كورونا

واشنطن (صدى):
توصل باحثون أمريكيون إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، يتمتعون بمناعة طويلة الأمد، بعد التماثل للشفاء.

وأوضح الباحثون أن الأجسام المضادة الموجودة في جسم الشخص المتعافي تستطيع التعرف على الفيروس بعد أشهر من التماثل للشفاء.

ووصفت الباحثة في علم المناعة بجامعة كاليفورنيا، سميثا أير، هذه النتائج بالواعدة، وإنها تدعو إلى التفاؤل بشأن المناعة الجماعية أو ما يعرف بـ"مناعة القطيع".

وتبدد هذه المعلومات مخاوف صحية سابقة، بشأن احتمال إصابة بعض المتعافين مجددا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. الا جته ام ركب واختها وجدتها بعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذولي جرابيع ..
ابو محمد 😎 ✍️
خطيره لو ارتدت عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبكم الله ..

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