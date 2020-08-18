نبأ سار للمتعافين من كورونا

واشنطن (صدى):
توصل باحثون أمريكيون إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، يتمتعون بمناعة طويلة الأمد، بعد التماثل للشفاء.
وأوضح الباحثون أن الأجسام المضادة الموجودة في جسم الشخص المتعافي تستطيع التعرف على الفيروس بعد أشهر من التماثل للشفاء.
ووصفت الباحثة في علم المناعة بجامعة كاليفورنيا، سميثا أير، هذه النتائج بالواعدة، وإنها تدعو إلى التفاؤل بشأن المناعة الجماعية أو ما يعرف بـ"مناعة القطيع".
وتبدد هذه المعلومات مخاوف صحية سابقة، بشأن احتمال إصابة بعض المتعافين مجددا.