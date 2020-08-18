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طبيبة سعودية: تلقيت خبر فصلي يوم عرفة وأنا مناوبة بالعناية المركزة

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طبيبة سعودية: تلقيت خبر فصلي يوم عرفة وأنا مناوبة بالعناية المركزة

الرياض (صدى):
اشتكت طبيبة سعودية من تعرضها للفصل التعسفي، موضحة أنها تعرضت للفصل يوم عرفة أثناء مناوبتها بالعناية المركزة.

ووجهت الطبيبة رسالة لوزير الصحة قائلة: " إلى الدكتور توفيق الربيعة أبلغكم أنه تم أشعاري بفصلي فصلا تعسفيا في منتصف جائحة كورونا توجهت لإدارة المنشأة و الإدارة العليا بالمنطقة لكن دون جدوى، هل سوف أجد الأنصاف من سعادتكم؟ " .

وتابعت: " نحن الأطباء السعوديين صمام الأمان في هذه الفترة الصعبة نبذل المستحيل لشفاء مرضانا، أتلقى خبر فصلي في ليلة العيد في يوم عرفة وأنا مناوبة بالعناية المركزة، هل يعقل هذا؟" .

وتفاعل الأمير سطام بن خالد آل سعود مع شكوى الطبيبة التي دشنت وسم " طبيبات سعوديات يفصلن تعسفيًا " ،قائلا لها: " والله ثم والله أنك لن تجد من يخاف على الوطن ويعمل بجهد وأمانة أكثر من أبنائه، مادام أبناء الوطن لديهم العلم والكفاءة فهم أحق من غيرهم وبإذن الله د.منال بأن معالي وزير الصحة سيكون له موقف في انصافكم فهذا ما عهدناه منه " .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
بمكن بس الحقيقة انة افضل من اوباما
ابو عمار
القصاص لكل قاتل هو الحل الوحيد لتوقف القتل . لو ان اصحاب الدم يصرون على قتل الجاني ويرفضون الديه لفكر القاتل قبل ارتكاب جريمته
ابو عمار
دائما وابن عطيه مهان في كل اجتماع مع الاتراك او الايرانيين ويستاهل المهانه لانه هين وحقير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جزاك الله خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لو باالديرة عندنا ماسواها😂😂😂😂

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