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طبيبة سعودية: تلقيت خبر فصلي يوم عرفة وأنا مناوبة بالعناية المركزة

Time منذ 25 دقيقة
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طبيبة سعودية: تلقيت خبر فصلي يوم عرفة وأنا مناوبة بالعناية المركزة

الرياض (صدى):
اشتكت طبيبة سعودية من تعرضها للفصل التعسفي، موضحة أنها تعرضت للفصل يوم عرفة أثناء مناوبتها بالعناية المركزة.

ووجهت الطبيبة رسالة لوزير الصحة قائلة: " إلى الدكتور توفيق الربيعة أبلغكم أنه تم أشعاري بفصلي فصلا تعسفيا في منتصف جائحة كورونا توجهت لإدارة المنشأة و الإدارة العليا بالمنطقة لكن دون جدوى، هل سوف أجد الأنصاف من سعادتكم؟ " .

وتابعت: " نحن الأطباء السعوديين صمام الأمان في هذه الفترة الصعبة نبذل المستحيل لشفاء مرضانا، أتلقى خبر فصلي في ليلة العيد في يوم عرفة وأنا مناوبة بالعناية المركزة، هل يعقل هذا؟" .

وتفاعل الأمير سطام بن خالد آل سعود مع شكوى الطبيبة التي دشنت وسم " طبيبات سعوديات يفصلن تعسفيًا " ،قائلا لها: " والله ثم والله أنك لن تجد من يخاف على الوطن ويعمل بجهد وأمانة أكثر من أبنائه، مادام أبناء الوطن لديهم العلم والكفاءة فهم أحق من غيرهم وبإذن الله د.منال بأن معالي وزير الصحة سيكون له موقف في انصافكم فهذا ما عهدناه منه " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افاااااا ياذا العلم .... ..كيف تفصل بنت الوطن الفعّاله وهي على راس عملهااا...!!!؟ ... سمو الأمير ومعالي الوزير ومن يمثلهما سينصفونك ، يابنت الوطن فااطمئني ... .. صوتك وصل ..
abdul
هههههه. هذا النوع من الاخبار لم يعد عيبا عند الساسة ورجال الاعمال في امركا. وربما من مميزات الرجل الامركي او الذّكَر الألفاوي المسيطر علي الامور والقائد الغالب الفذّ. فابحثوا في عيوب آخر له مثل وعده باسقاط الرئيس اردوغان اذا فاز في انتخابات نوڤمبر علي الرئيس الحالي ابي أيڤانكا. هذا الوعد بالتدخل في انتخابات تركيا سيفقده اصوات كثر من - وليس جميع - المسلمين
ربيعان
بيع العويس وسلم الاعبين حقوقهم اداره مفلسه ماديا واداريا اعتمدو على شباب النادي فعواجيزكم لن يستطيعو تطوير مستواهم بعد هذا العمر ومستواهم الحالي سيء
abdul
" ..... يوم الخميس 20 اغسطس أول السنة الهجرية الجديدة 1442الموافق 29 أغسطس." هممممممممم ! هل انا بقرأ صح ولّا عِنيّ مزغللة ؟
زائر
بطولات الهلال جميعها ( نقية ) وتم فحصها من خبراء في الفيفا وأصدروا شهادات رسمية وحغظت في ملفات الفيفا .. فهد الطخيم سبق أن صرح عن بطولات النصر ( النقية ) وظهرت أنها بطولات أيام الحواري قبل صعود النصر للدرجة الثانية ..

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