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فضيحة " خيانة " تلاحق جو بايدن قبل الانتخابات

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فضيحة " خيانة " تلاحق جو بايدن قبل الانتخابات

واشنطن (صدى):
كشفت مصادر كذب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، بخصوص بداية معرفته بزوجته " جيل " .

وخرج الزوج الأول لـ " جيل " مصرحًا بأن جو بايدن -الذي كانت تجمعه علاقة صداقة به- كاذب، واختطف حبيبته منه.

وتبين أن بايدن كان على علاقة غرامية بجيل وهي متزوجة من صديقه، ما أدى إلى إنهاء زواجها الأول.

وروى الزوج الأول القصة الحقيقية لخيانة المرشح الرئاسي صديقه واختطاف زوجته منه، قائلا " إنه جاهز لطباعة 30 ألف نسخة من القصة خلال 10 أيام فقط ".

واشتبه الزوج الأول " بيل " في أن زوجته على علاقة غرامية في أغسطس 1974، كان عمره 26 عاما، وعمر جيل 23عاما، وعمر جو 31 عاما، وروى الموقف الذي أكد له خيانتها، وكان ذاهبا لولاية نيو جيرسي وطلب من جيل أن تأتي معه ولكنها رفضت بحجة أنها لديها أشياء لتفعلها.

ولم يكن يعلم زوجها بيل مدى علاقتها المتطورة مع جو، حتى أخبره أحد أصدقاءه بهذا الأمر وبعد عدة شهور تفاجأ بأن سيارته في حادث وأن جو هو قائد السيارة برفقة جيل.

طلب بيل منها مغادرة المنزل، وكان والدها يتوسل إليه لبقائها معه بعد اكتشاف خيانتها، ولكن بيل لم يعطيها فرصة ثانية، بعدما اعتبر جو صديقا له يتفاجأ بخيانته مع زوجته، ومرت فترة قصيرة وتحولت علاقتهما إلى زواج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
افاااااا ياذا العلم .... ..كيف تفصل بنت الوطن الفعّاله وهي على راس عملهااا...!!!؟ ... سمو الأمير ومعالي الوزير ومن يمثلهما سينصفونك ، يابنت الوطن فااطمئني ... .. صوتك وصل ..
abdul
هههههه. هذا النوع من الاخبار لم يعد عيبا عند الساسة ورجال الاعمال في امركا. وربما من مميزات الرجل الامركي او الذّكَر الألفاوي المسيطر علي الامور والقائد الغالب الفذّ. فابحثوا في عيوب آخر له مثل وعده باسقاط الرئيس اردوغان اذا فاز في انتخابات نوڤمبر علي الرئيس الحالي ابي أيڤانكا. هذا الوعد بالتدخل في انتخابات تركيا سيفقده اصوات كثر من - وليس جميع - المسلمين
ربيعان
بيع العويس وسلم الاعبين حقوقهم اداره مفلسه ماديا واداريا اعتمدو على شباب النادي فعواجيزكم لن يستطيعو تطوير مستواهم بعد هذا العمر ومستواهم الحالي سيء
abdul
" ..... يوم الخميس 20 اغسطس أول السنة الهجرية الجديدة 1442الموافق 29 أغسطس." هممممممممم ! هل انا بقرأ صح ولّا عِنيّ مزغللة ؟
زائر
بطولات الهلال جميعها ( نقية ) وتم فحصها من خبراء في الفيفا وأصدروا شهادات رسمية وحغظت في ملفات الفيفا .. فهد الطخيم سبق أن صرح عن بطولات النصر ( النقية ) وظهرت أنها بطولات أيام الحواري قبل صعود النصر للدرجة الثانية ..

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