فضيحة " خيانة " تلاحق جو بايدن قبل الانتخابات

واشنطن (صدى):
كشفت مصادر كذب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، بخصوص بداية معرفته بزوجته " جيل " .
وخرج الزوج الأول لـ " جيل " مصرحًا بأن جو بايدن -الذي كانت تجمعه علاقة صداقة به- كاذب، واختطف حبيبته منه.
وتبين أن بايدن كان على علاقة غرامية بجيل وهي متزوجة من صديقه، ما أدى إلى إنهاء زواجها الأول.
وروى الزوج الأول القصة الحقيقية لخيانة المرشح الرئاسي صديقه واختطاف زوجته منه، قائلا " إنه جاهز لطباعة 30 ألف نسخة من القصة خلال 10 أيام فقط ".
واشتبه الزوج الأول " بيل " في أن زوجته على علاقة غرامية في أغسطس 1974، كان عمره 26 عاما، وعمر جيل 23عاما، وعمر جو 31 عاما، وروى الموقف الذي أكد له خيانتها، وكان ذاهبا لولاية نيو جيرسي وطلب من جيل أن تأتي معه ولكنها رفضت بحجة أنها لديها أشياء لتفعلها.
ولم يكن يعلم زوجها بيل مدى علاقتها المتطورة مع جو، حتى أخبره أحد أصدقاءه بهذا الأمر وبعد عدة شهور تفاجأ بأن سيارته في حادث وأن جو هو قائد السيارة برفقة جيل.
طلب بيل منها مغادرة المنزل، وكان والدها يتوسل إليه لبقائها معه بعد اكتشاف خيانتها، ولكن بيل لم يعطيها فرصة ثانية، بعدما اعتبر جو صديقا له يتفاجأ بخيانته مع زوجته، ومرت فترة قصيرة وتحولت علاقتهما إلى زواج.