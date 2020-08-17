نتنياهو يبدأ تعليقه على اتفاقية الإمارات بـ«السلام عليكم» بالعربية

وكالات (صدى):
ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في أول مقابلة له عبر قناة عربية مقرها أبوظبي.
وقال نتنياهو خلال حواره : “السلام عليكم إن هذه لحظة كبيرة في التاريخ” مهنئا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على قيادته ورؤيته.
وأضاف إن الاتفاق الذي أُبرم مع دولة الإمارات، مؤخرا، لأجل مباشرة علاقات ثنائية بين البلدين يساهم في إرساء السلام.
وأشار إلى أن تعليق ضم أراض فلسطينية، كان مطلبا أمريكيا، من أجل إفساح المجال أمام توسيع نطاق السلام، لأن هذا الأمر هو الذي يشكل أولوية.
وتابع “ الإمارات بطلة في ريادة الأعمال ومن بين أكثر المجتمعات تقدما في العالم”، ورجح أن يؤدي التعاون معها، إلى نتائج مبهرة، مؤكدا وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنولوجيا والصحة والبيئة والزراعة.
واستكمل أن هذا الاتفاق لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى حصول تحول كبير في الموقف حيال إسرائيل، حسب تعبيره.