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نتنياهو يبدأ تعليقه على اتفاقية الإمارات بـ«السلام عليكم» بالعربية

Time منذ 27 دقيقة
Views 1492
نتنياهو يبدأ تعليقه على اتفاقية الإمارات بـ«السلام عليكم» بالعربية

وكالات (صدى):
ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في أول مقابلة له عبر قناة عربية مقرها أبوظبي.

وقال نتنياهو خلال حواره : “السلام عليكم إن هذه لحظة كبيرة في التاريخ” مهنئا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على قيادته ورؤيته.

وأضاف إن الاتفاق الذي أُبرم مع دولة الإمارات، مؤخرا، لأجل مباشرة علاقات ثنائية بين البلدين يساهم في إرساء السلام.

وأشار إلى أن تعليق ضم أراض فلسطينية، كان مطلبا أمريكيا، من أجل إفساح المجال أمام توسيع نطاق السلام، لأن هذا الأمر هو الذي يشكل أولوية.

وتابع “ الإمارات بطلة في ريادة الأعمال ومن بين أكثر المجتمعات تقدما في العالم”، ورجح أن يؤدي التعاون معها، إلى نتائج مبهرة، مؤكدا وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنولوجيا والصحة والبيئة والزراعة.

واستكمل أن هذا الاتفاق لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى حصول تحول كبير في الموقف حيال إسرائيل، حسب تعبيره.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
باليت الرئيس كان في الطائرة و كنا ارتحنا منة
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
نجاة محمد
جدع دا الرئيس
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ماكل مره تسلم الجره .. .. صاحب الطائرة المسيره مقرود ولا هو بخير ..

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