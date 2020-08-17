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شاهد.. لحظة انقاذ رئيس البرتغال السبعيني سيدتين من الغرق

Time منذ 36 دقيقة
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شاهد.. لحظة انقاذ رئيس البرتغال السبعيني سيدتين من الغرق

لشبونة (صدى):
أثار رئيس البرتغال السبعيني مارسليو دي سوزا ضجة كبيرة بعد أن قام بإنقاذ سيديتين من الغرق.

وقام الرئيسالبرتغالي بإلقاء نفسه في الماء، لإنقاذ سيدتين كانتا على وشك الغرق، وعاد بهما إلى اليابسة، وذلك بعد وقوعهما من قارب مطاطي، ما أثار إعجاب السياح المتواجدين في أحد شواطئ منطقة ”فارو“.

وجاء ذلك خلال زيارة الرئيس البرتغالي البالغ من العمر 71 عاما، للمدينة الموجودة جنوب البلاد للتحفيز على السياحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة كورونا.

وعند سؤال الرئيس عما حدث قال: "لقد وقعتا، وشربتا الكثير من الماء، ولم تتمكنا من العودة أو الركوب من جديد بسبب قوة التيار".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
باليت الرئيس كان في الطائرة و كنا ارتحنا منة
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
نجاة محمد
جدع دا الرئيس
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ماكل مره تسلم الجره .. .. صاحب الطائرة المسيره مقرود ولا هو بخير ..

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