شاهد.. لحظة انقاذ رئيس البرتغال السبعيني سيدتين من الغرق

لشبونة (صدى):
أثار رئيس البرتغال السبعيني مارسليو دي سوزا ضجة كبيرة بعد أن قام بإنقاذ سيديتين من الغرق.
وقام الرئيسالبرتغالي بإلقاء نفسه في الماء، لإنقاذ سيدتين كانتا على وشك الغرق، وعاد بهما إلى اليابسة، وذلك بعد وقوعهما من قارب مطاطي، ما أثار إعجاب السياح المتواجدين في أحد شواطئ منطقة ”فارو“.
وجاء ذلك خلال زيارة الرئيس البرتغالي البالغ من العمر 71 عاما، للمدينة الموجودة جنوب البلاد للتحفيز على السياحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة كورونا.
وعند سؤال الرئيس عما حدث قال: "لقد وقعتا، وشربتا الكثير من الماء، ولم تتمكنا من العودة أو الركوب من جديد بسبب قوة التيار".