السومة والعويس يواصلان غيابهما عن تدريبات الأهلي لليوم الثاني على التوالي  

طلال الغامدي (صدى):
واصل ثنائي الأهلي عمر السومة ومحمد العويس غيابهما عن تدريبات الأهلي، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وجاء ذلك غياب السومة وسط تكهنات عديدة تشير إلى اعتراض اللاعب على عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
وفي التفاصيل، غاب لاعب الأهلي عمر السومة عن تدريبات الأهلي الجماعية لمدة يومين ولم يتضح السبب وراء ذلك حتى الآن، وفقا لعكاظ.
وبحسب المعلومات الواردة فإن غياب العويس، يأتي للضغط على الإدارة، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بـ5 ملايين ريال، أو السماح له بالرحيل إلى النصر، الذي يرغب بشدة في التعاقد معه.
يذكر أن الأهلي يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال، مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.