الأعداد السابقة للصحيفة

السومة والعويس يواصلان غيابهما عن تدريبات الأهلي لليوم الثاني على التوالي  

Time منذ ساعة
Views 1835
Comment 3
السومة والعويس يواصلان غيابهما عن تدريبات الأهلي لليوم الثاني على التوالي  

طلال الغامدي (صدى):
واصل ثنائي الأهلي عمر السومة ومحمد العويس غيابهما عن تدريبات الأهلي، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وجاء ذلك غياب السومة وسط تكهنات عديدة تشير إلى اعتراض اللاعب على عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي التفاصيل، غاب لاعب الأهلي عمر السومة عن تدريبات الأهلي الجماعية لمدة يومين ولم يتضح السبب وراء ذلك حتى الآن، وفقا لعكاظ.

وبحسب المعلومات الواردة فإن غياب العويس، يأتي للضغط على الإدارة، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بـ5 ملايين ريال، أو السماح له بالرحيل إلى النصر، الذي يرغب بشدة في التعاقد معه.

يذكر أن الأهلي  يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال، مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
باليت الرئيس كان في الطائرة و كنا ارتحنا منة
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
نجاة محمد
جدع دا الرئيس
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ماكل مره تسلم الجره .. .. صاحب الطائرة المسيره مقرود ولا هو بخير ..

أخر الأخبار

نادي إماراتي يٌلاحق السومة
نادي إماراتي يٌلاحق السومة
Time منذ 20 دقيقة Views 1348
نتنياهو يبدأ تعليقه على اتفاقية الإمارات بـ«السلام عليكم» بالعربية
نتنياهو يبدأ تعليقه على اتفاقية الإمارات بـ«السلام عليكم» بالعربية
Time منذ 26 دقيقة Views 1481
شاهد.. لحظة انقاذ رئيس البرتغال السبعيني سيدتين من الغرق
شاهد.. لحظة انقاذ رئيس البرتغال السبعيني سيدتين من الغرق
Time منذ 36 دقيقة Views 1512
المسند يوضح موعد دخول العام الهجري الجديد 1442
المسند يوضح موعد دخول العام الهجري الجديد 1442
Time منذ 43 دقيقة Views 1540
نجاة طائرة ترامب الرئاسية من الاصطدام بجسم غريب فوق واشنطن
نجاة طائرة ترامب الرئاسية من الاصطدام بجسم غريب فوق واشنطن
Time منذ 54 دقيقة Views 1641
حمد الدبيخي : أنا أؤيد وبقوة تصرف العويس في رفضه العودة مع الفريق
حمد الدبيخي : أنا أؤيد وبقوة تصرف العويس في رفضه العودة مع الفريق
Time منذ 57 دقيقة Views 332
السومة والعويس يواصلان غيابهما عن تدريبات الأهلي لليوم الثاني على التوالي  
السومة والعويس يواصلان غيابهما عن تدريبات الأهلي لليوم الثاني على التوالي  
Time منذ ساعة Views 1835
احمد الفهيد : كلام حامد البلوي متناقض وتصرف مبولحي حارس الاتفاق غير لائق
احمد الفهيد : كلام حامد البلوي متناقض وتصرف مبولحي حارس الاتفاق غير لائق
Time منذ ساعة Views 221
برنامج مدرجاتنا ردة فعل الجماهير في مباراتي العدالة والهلال والنصر والوحده
برنامج مدرجاتنا ردة فعل الجماهير في مباراتي العدالة والهلال والنصر والوحده
Time منذ ساعة Views 238
بالفيديو..حكم اقتناء الدمى للأطفال
بالفيديو..حكم اقتناء الدمى للأطفال
Time منذ ساعة Views 1790
x