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تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلماً ومعلمة

Time منذ ساعة
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تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلماً ومعلمة

جدة (صدى):
اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ التي شملت 2168 معلما ومعلمة.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي الغامدي أن اللجان المكلفة بنين وبنات أنهت أعمال الحركة ومراجعتها حيث بلغ عدد المشمولين بالحركة لهذا العام 2168 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة 28% من إجمالي عدد المتقدمين والمتقدمات، منهم 1013 من شاغلي الوظائف التعليمية و 1155 من شاغلات الوظائف التعليمية.

وأضاف أن إخلاء طرف المشمولين بحركة النقل سيكون إلكترونياً عبر نظام "فارس" بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع الأعمال والمهام التربوية والتعليمية المسندة إليهم.

من جانبها بيّنت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني الدوسري أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، مضيفة أنّ جميع عمليات الاستعلام والاعتراض على الحركة ستكون متاحة إلكترونياً من خلال نظام "نور" عن طريق حساب المعلم والمعلمة حتى تاريخ 29 /12/ 1441هـ.

واعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ التي شملت 2168 معلما ومعلمة.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي الغامدي أن اللجان المكلفة بنين وبنات أنهت أعمال الحركة ومراجعتها حيث بلغ عدد المشمولين بالحركة لهذا العام 2168 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة 28% من إجمالي عدد المتقدمين والمتقدمات، منهم 1013 من شاغلي الوظائف التعليمية و 1155 من شاغلات الوظائف التعليمية.

وأضاف أن إخلاء طرف المشمولين بحركة النقل سيكون إلكترونياً عبر نظام "فارس" بعد الانتهاء من تنفيذ وتسليم جميع الأعمال والمهام التربوية والتعليمية المسندة إليهم.

من جانبها بيّنت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني الدوسري أن حركة النقل تمت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، مضيفة أنّ جميع عمليات الاستعلام والاعتراض على الحركة ستكون متاحة إلكترونياً من خلال نظام "نور" عن طريق حساب المعلم والمعلمة حتى تاريخ 29 /12/ 1441هـ.

وللاستعلام عن نتائج الحركة عبر الرابط التالي:

هنا

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
باليت الرئيس كان في الطائرة و كنا ارتحنا منة
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
نجاة محمد
جدع دا الرئيس
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // ماكل مره تسلم الجره .. .. صاحب الطائرة المسيره مقرود ولا هو بخير ..

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