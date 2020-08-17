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سمو نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني

Time منذ 6 دقائق
Views 1142
سمو نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني

الرياض (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
طع طع 🔫🔫
ميمو نفسيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
عن نفسي مستحيل أخذه وهو ما عدى المرحلة الثالثة من الإختبارات التي كانت مقرر لها أن تتم التجارب إلى ان يثبت فاعليته وجودته على صحة الإنسان!! لسنا حقل تجارب يا تلفزيون يااا؟!
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الحسود بعينه عود ..
طع طع 🔫🔫
فله بعدين يمكن هناك يكون تفتيش صور🐸🌚

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