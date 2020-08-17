الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال بمشاركة مارين وعسيري «صور»

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة" الهلال "، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاد عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وعضو مجلس الإدارة الأستاد خالد الشهري.
وعمد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، إلى تنفيذ عددا من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانا فنيا متكاملا من خلال تطبيق عددا من الجمل التكتيكية.
وأوعز المدرب لاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة التدريبية.
وقسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين وأقام عددا من التدريبات التنافسية في أجزاء مختلفة من ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.
واصل الثنائي الألماني ماركو مارين وسعيد المولد الدوران حول المضمار، بالإضافة إلى مشاركة عبدالفتاح عسيري والقيام بتدريبات متنوعة بالكرة ضمن برنامجهما التأهيلي المعد لهما بإشراف الجهاز الطبي بالنادي استعدادا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.