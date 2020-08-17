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صورة نادرة للملك سلمان في الحرب السعودية اليمنية «الوديعة»

Time منذ ساعة
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صورة نادرة للملك سلمان في الحرب السعودية اليمنية «الوديعة»

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة تواجد الملك سلمان بن عبدالعزيز خاد الحرمين الشريفين - حفظه الله - في الحرب السعودية اليمنية.

وتم التقاط الصورة خلال تطوع الملك سلمان في الحرب التي عرفت باسم "حرب الوديعة"، عام 1389هـ/1969م.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
طع طع 🔫🔫
ميمو نفسيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
عن نفسي مستحيل أخذه وهو ما عدى المرحلة الثالثة من الإختبارات التي كانت مقرر لها أن تتم التجارب إلى ان يثبت فاعليته وجودته على صحة الإنسان!! لسنا حقل تجارب يا تلفزيون يااا؟!
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الحسود بعينه عود ..
طع طع 🔫🔫
فله بعدين يمكن هناك يكون تفتيش صور🐸🌚

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