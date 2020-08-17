«حسني مبارك» يصف موقف السلطة الفلسطينية أثناء المفاوضات(فيديو)

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو قديم، اليوم الاثنين، وصف الرئيس المصري الراحل" حسني مبارك " لما حدث اثناء المفاوضات وموقف السلطة الفلسطينية.
وقال" مبارك" خلال الفيديو : كانوا يرفضون الموضوع دون نقاش ودا خلى عدد المستوطنات زاد وبقى صعب إزالتها.
وأضاف : بعد ماكانوا 18 مستوطنة وكان سهل إزالتها ولكن حاليا صعب لأن العدد زاد.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أن إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما، حيث كانت مصر قد وقعت أول اتفاق ثنائي مع إسرائيل عام 1979 ، تلتها الأردن عام 1994.