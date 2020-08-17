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شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك خالد والملك عبدالله في قصر الناصرية
منذ ساعة
2053
1
الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك خالد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمهما الله" في قصر الناصرية .
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، الصورة، موضحة أنها ترجع إلى عام ١٣٩٨هـ / (١٩٧٨م).
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
طع طع 🔫🔫
ميمو نفسيه
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
عن نفسي مستحيل أخذه وهو ما عدى المرحلة الثالثة من الإختبارات التي كانت مقرر لها أن تتم التجارب إلى ان يثبت فاعليته وجودته على صحة الإنسان!! لسنا حقل تجارب يا تلفزيون يااا؟!
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الحسود بعينه عود ..
طع طع 🔫🔫
فله بعدين يمكن هناك يكون تفتيش صور🐸🌚
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