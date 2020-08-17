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وزير الدفاع التركي يُهين نظيره القطري خلال تجديد دعمه للإرهاب في ليبيا

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وزير الدفاع التركي يُهين نظيره القطري خلال تجديد دعمه للإرهاب في ليبيا

ماجد القزيز (صدى):
استمر النظام القطري في دعمه لمليشيات تركيا الإرهابية في ليبيا ؛ حيث جدد وزيرا الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد العطية، دعمهما لميليشيات الوفاق الإرهابية المدعومة بعناصر المرتزقة في منطقة غرب ليبيا اليوم الاثنين.

وجاء ذلك خلال زيارتهما للعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنين؛ حيث ذكرت وسائل إعلام ليبية أن الوزيرين سيجريان محادثات مع قيادة الميليشيات المعاونة لرجلهما في منطقة الغرب، فايز السراج.

وأظهرت صورة مدى تعامل الجانب التركي باستهانة مع النظام القطري، والاعتماد عليه فقط في الدعم المالي.

ووقف وزير الدفاع القطري في نهاية الصف في الخلف في إشارة إلى تهميش الجانب القطري ودورهم؛ حي تفاعل الكثير مع الصورة متهمين النظام القطري بأنه يٌهين شعبه بهذه الممارسات المُهينة للالتصاق بأردوغان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عمري ماشفت صوره للسادات إلا وهو معمّر الغليون ، إلا صوره مع الملك خالد ماطلع الغليون ، ومن صوره هذه الصوره .. .. رحمك الله ياملك هيبة الدين خالد ابو بندر ، جعلك الله خالداً مخلداً في جنات النعيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله برحمته الواسعه .. آمين ..
ناقد
من يحللها فقد ظلم نفسه : خروج عن ولي الأمر .. خيانة للأمة .. فساد في البلد .. تدمير للاقتصاد الوطني وضياع أرزاق المواطن وتدميره .. أكل الحرام .......... والمفروض عقابهم القطع من خلاف .. من أراد أن يدور فضل الله فليعمل بنفسه .. ما ينبطح في بيته والأجنبي يفسد وينهب ويغش ويسرق باسمه
ابو محمد 😎 ✍️
ايحسب ان الجنة بيده ، هذا المغفل ..!!؟ .. ارجموه باالحجارة حتى الموت ..
ناقد
كل الحرامية والخونة وأهل الباطل والأهداف الخبيثة ينظرون لقطر باحتقار وانتقاص لأنهم يعرفون دورها الساقط ضد العرب من الخيانة والتآمر ويرونها كالمومس وجرارها وكل يوم مع شخص يديرها ويجلب الأموال من ورائها

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