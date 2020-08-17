وزير الدفاع التركي يُهين نظيره القطري خلال تجديد دعمه للإرهاب في ليبيا

ماجد القزيز (صدى):
استمر النظام القطري في دعمه لمليشيات تركيا الإرهابية في ليبيا ؛ حيث جدد وزيرا الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد العطية، دعمهما لميليشيات الوفاق الإرهابية المدعومة بعناصر المرتزقة في منطقة غرب ليبيا اليوم الاثنين.
وجاء ذلك خلال زيارتهما للعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنين؛ حيث ذكرت وسائل إعلام ليبية أن الوزيرين سيجريان محادثات مع قيادة الميليشيات المعاونة لرجلهما في منطقة الغرب، فايز السراج.
وأظهرت صورة مدى تعامل الجانب التركي باستهانة مع النظام القطري، والاعتماد عليه فقط في الدعم المالي.
ووقف وزير الدفاع القطري في نهاية الصف في الخلف في إشارة إلى تهميش الجانب القطري ودورهم؛ حي تفاعل الكثير مع الصورة متهمين النظام القطري بأنه يٌهين شعبه بهذه الممارسات المُهينة للالتصاق بأردوغان.