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توضيح من القنصل البريطاني بجدة حول عودة الرحلات من المملكة إلى لندن 

Time منذ 58 دقيقة
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توضيح من القنصل البريطاني بجدة حول عودة الرحلات من المملكة إلى لندن 

عادل الحربي (صدى):
قال سيف آشر، القنصل العام البريطاني بجدة، إن تغريدته اليوم بشأن تشغيل الرحلات من المملكة إلى لندن تخص البريطانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأضاف آشر: " قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن؛ وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة، لتوضيح هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة هذه الرحلات الجوية ".

ولفت آشر إلى أن هذه الرحلات الاستثنائية يتم تسييرها ضمن مبادرة " عودة " الخاصة بالمقيمين، التي تستهدف المقيمين الراغبين في العودة لبلدانهم.

وكانت " صدى " نشرت خبرًا لمسؤول بريطاني يُحدد موعد عودة الرحلات من المملكة إلى لندن.

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مسؤول بريطاني يُحدد موعد عودة الرحلات من المملكة إلى لندن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عمري ماشفت صوره للسادات إلا وهو معمّر الغليون ، إلا صوره مع الملك خالد ماطلع الغليون ، ومن صوره هذه الصوره .. .. رحمك الله ياملك هيبة الدين خالد ابو بندر ، جعلك الله خالداً مخلداً في جنات النعيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله برحمته الواسعه .. آمين ..
ناقد
من يحللها فقد ظلم نفسه : خروج عن ولي الأمر .. خيانة للأمة .. فساد في البلد .. تدمير للاقتصاد الوطني وضياع أرزاق المواطن وتدميره .. أكل الحرام .......... والمفروض عقابهم القطع من خلاف .. من أراد أن يدور فضل الله فليعمل بنفسه .. ما ينبطح في بيته والأجنبي يفسد وينهب ويغش ويسرق باسمه
ابو محمد 😎 ✍️
ايحسب ان الجنة بيده ، هذا المغفل ..!!؟ .. ارجموه باالحجارة حتى الموت ..
ناقد
كل الحرامية والخونة وأهل الباطل والأهداف الخبيثة ينظرون لقطر باحتقار وانتقاص لأنهم يعرفون دورها الساقط ضد العرب من الخيانة والتآمر ويرونها كالمومس وجرارها وكل يوم مع شخص يديرها ويجلب الأموال من ورائها

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