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بالفيديو .. أسر ضحايا حادث اغتيال الحريري تستذكر المأساة وتطالب بالقصاص

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. أسر ضحايا حادث اغتيال الحريري تستذكر المأساة وتطالب بالقصاص

بيروت (صدى):
روت أسر ضحايا حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري اللحظات الصعبة التى عاشوها بسبب الحادث، مطالبين بالقصاص من الجناة.

و طالبت إحسان فايد، زوجة قائد حرس رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، الذى توفي على حادث الاغتيال بالقصاص من الجناة مؤكدة، في تصريحات لقناة العربية، أن القصاص سيعيد الحق لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء عملية الاغتيال.

ومن جهتها، أكدت إحدى الجرحى في تفجير الحريري، سناء الشيخ، أنه تشعر بالضيق كلما شاهدت مشاهد الانفجار الذى وقع قبل 15 عاما وأسفر عن إصابتها، فيما ذكرت أخرى أنها لم تعد تتحمل سماع صوت سيارة الإسعاف منذ الحادث.

يذكر أن التحقيقات الدولية أدانت 4 من ميليشيا حزب الله بالتخطيط وتنفيذاغتيال الحريري، وهم سليم عياش، وحسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عمري ماشفت صوره للسادات إلا وهو معمّر الغليون ، إلا صوره مع الملك خالد ماطلع الغليون ، ومن صوره هذه الصوره .. .. رحمك الله ياملك هيبة الدين خالد ابو بندر ، جعلك الله خالداً مخلداً في جنات النعيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله برحمته الواسعه .. آمين ..
ناقد
من يحللها فقد ظلم نفسه : خروج عن ولي الأمر .. خيانة للأمة .. فساد في البلد .. تدمير للاقتصاد الوطني وضياع أرزاق المواطن وتدميره .. أكل الحرام .......... والمفروض عقابهم القطع من خلاف .. من أراد أن يدور فضل الله فليعمل بنفسه .. ما ينبطح في بيته والأجنبي يفسد وينهب ويغش ويسرق باسمه
ابو محمد 😎 ✍️
ايحسب ان الجنة بيده ، هذا المغفل ..!!؟ .. ارجموه باالحجارة حتى الموت ..
ناقد
كل الحرامية والخونة وأهل الباطل والأهداف الخبيثة ينظرون لقطر باحتقار وانتقاص لأنهم يعرفون دورها الساقط ضد العرب من الخيانة والتآمر ويرونها كالمومس وجرارها وكل يوم مع شخص يديرها ويجلب الأموال من ورائها

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