بالفيديو .. أسر ضحايا حادث اغتيال الحريري تستذكر المأساة وتطالب بالقصاص

بيروت (صدى):
روت أسر ضحايا حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري اللحظات الصعبة التى عاشوها بسبب الحادث، مطالبين بالقصاص من الجناة.
و طالبت إحسان فايد، زوجة قائد حرس رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، الذى توفي على حادث الاغتيال بالقصاص من الجناة مؤكدة، في تصريحات لقناة العربية، أن القصاص سيعيد الحق لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء عملية الاغتيال.
ومن جهتها، أكدت إحدى الجرحى في تفجير الحريري، سناء الشيخ، أنه تشعر بالضيق كلما شاهدت مشاهد الانفجار الذى وقع قبل 15 عاما وأسفر عن إصابتها، فيما ذكرت أخرى أنها لم تعد تتحمل سماع صوت سيارة الإسعاف منذ الحادث.
يذكر أن التحقيقات الدولية أدانت 4 من ميليشيا حزب الله بالتخطيط وتنفيذاغتيال الحريري، وهم سليم عياش، وحسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.