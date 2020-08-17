مانشستر يونايتد يتسوق في برشلونة

وكالات (صدى):
استغل مانشستر يونايتد أزمة برشلونة بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ ورغبة الإدارة في الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة من برشلونة.
ويرغب اليونايتد في التعاقد مع المدافع صامويل أومتيتي، بعدما خرج كليا من الحسابات الفنية لبرشلونة، كما أعاد النادي الإنجليزي الاهتمام بلاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.
ويرغب في التعاقد مع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، ووقع اختيار يونايتد على النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لتدعيم الأجنحة الهجومية، بعد فشل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو.