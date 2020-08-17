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مانشستر يونايتد يتسوق في برشلونة

Time منذ ساعة
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مانشستر يونايتد يتسوق في برشلونة

وكالات (صدى):
استغل مانشستر يونايتد أزمة برشلونة بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ ورغبة الإدارة في الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة من برشلونة.

ويرغب اليونايتد في التعاقد مع المدافع صامويل أومتيتي، بعدما خرج كليا من الحسابات الفنية لبرشلونة، كما أعاد النادي الإنجليزي الاهتمام بلاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ويرغب في التعاقد مع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، ووقع اختيار يونايتد على النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لتدعيم الأجنحة الهجومية، بعد فشل التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
عمري ماشفت صوره للسادات إلا وهو معمّر الغليون ، إلا صوره مع الملك خالد ماطلع الغليون ، ومن صوره هذه الصوره .. .. رحمك الله ياملك هيبة الدين خالد ابو بندر ، جعلك الله خالداً مخلداً في جنات النعيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله برحمته الواسعه .. آمين ..
ناقد
من يحللها فقد ظلم نفسه : خروج عن ولي الأمر .. خيانة للأمة .. فساد في البلد .. تدمير للاقتصاد الوطني وضياع أرزاق المواطن وتدميره .. أكل الحرام .......... والمفروض عقابهم القطع من خلاف .. من أراد أن يدور فضل الله فليعمل بنفسه .. ما ينبطح في بيته والأجنبي يفسد وينهب ويغش ويسرق باسمه
ابو محمد 😎 ✍️
ايحسب ان الجنة بيده ، هذا المغفل ..!!؟ .. ارجموه باالحجارة حتى الموت ..
ناقد
كل الحرامية والخونة وأهل الباطل والأهداف الخبيثة ينظرون لقطر باحتقار وانتقاص لأنهم يعرفون دورها الساقط ضد العرب من الخيانة والتآمر ويرونها كالمومس وجرارها وكل يوم مع شخص يديرها ويجلب الأموال من ورائها

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