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بالصور.. سقوط مقذوف عسكري حوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان

Time منذ 47 دقيقة
Views 1518
بالصور.. سقوط مقذوف عسكري حوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان

جيزان (صدى):
أعلنت مديرية الدفاع المدني بجازان، سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات.

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات ـ ولله الحمد ـ وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامته ،،، .. وإن شاء الله يرجع لبلاده وشعبه سليماً معافى .. آمين ..
abdul
كله مشان ما لبست حمالة الصدر ؟ امهاتنا وجداتنا عمرهن ما لبسن الهافات وحمالات الصدر.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاءء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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