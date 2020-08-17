بهاء الحريري يُمهد لـ اللبنانيين الحكم في اغتيال والده

وكالات (صدى):
أهاب بهاء الحريري، نجل رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، باللبنانيين بالحفاظ على ضبط النفس تجاه حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده.
ودعا "الحريري" الشعب اللبناني في بيان له، إلى الابتعاد عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة؛ لأن من أهم وصايا الشهيد رفيق الحريري لنا أن نتابع مسيرة بناء لبنان والحفاظ على الإنسان.
وأضاف: " إننا وإذ نعايش آلام الناس في البلد، وتبعات الفساد وانعدام السيادة التي كانت وراء كارثة مرفأ بيروت، نؤكد ضرورة استعادة الوطن من الفاسدين، ورحيل منظومة التدمير الممنهج للبنان بكافة رموزها وأشكالها ".
وستعلن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن حكمها في قضية اغتيال الحريري، غدا الثلاثاء، بعدما تم تأجيل النطق بالحكم بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري.