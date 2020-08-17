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بالفيديو.. المنيع يوضح الأحكام المتعلقة بالجنين إذا سقط ميتًا في عمر الـ7 أشهر

Time منذ 46 دقيقة
Views 1506
بالفيديو.. المنيع يوضح الأحكام المتعلقة بالجنين إذا سقط ميتًا في عمر الـ7 أشهر

حمود العنزي (صدى):
قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء إن العقيقة مستحبة في حق الوالد وليس المولود، مضيفا:"  المولود لا يعق عن نفسه وإنما العقيقة مستحبة في حق والد الولد سواء كان ذكر أو أنثى ".

وأوضح المنيع خلال حواره عبر قناة السعودية، أحكام السقط إذا سقط وعمره 7 أشهر من بطن أمه ميتًا.

ولفت المنيع:" السقط إذا سقط وعمره 7 أشهر من بطن أمه ميتًا فهذا ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلي عليه ويقبر في مقابر المؤمنين ".

وأشار المنيع:" ما خرج من دم من أم القسط فيعتبر نفاسا فعليها ألا تصلي ولا تصوم فحكم ذلك حكم النفاس فيما يخرج من ولد سوي "،  يستحب أن يعق عن السقط وأن يسمى من الأسماء التي يختارها الأب لوالده ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامته ،،، .. وإن شاء الله يرجع لبلاده وشعبه سليماً معافى .. آمين ..
abdul
كله مشان ما لبست حمالة الصدر ؟ امهاتنا وجداتنا عمرهن ما لبسن الهافات وحمالات الصدر.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاءء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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