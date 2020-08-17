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3خطوات لإنهاء نشاط منشأة مسجلة بـ «التأمينات الاجتماعية»

Time منذ ساعة
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3خطوات لإنهاء نشاط منشأة مسجلة بـ «التأمينات الاجتماعية»

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في إنهاء نشاط منشأة مسجلة بالتأمينا.

وكان ورد تساؤلًا إلى التأمينات يقول: «أريد حذف منشأة من السجل الخاص فيني لأنه مسبب ضرر لي بمؤسسة ثانيه كيف أحذف المنشأة من السجل؟».

ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر» قائلًا: «لإنهاء نشاط المنشأة في التأمينات يمكنك تعبئة نموذج (عمليات صاحب العمل) وتقديم طلبك إلكترونيًا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا )».

وأضاف: «وللحصول على النموذج ومعرفة المستندات يمكنك الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا )».

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامته ،،، .. وإن شاء الله يرجع لبلاده وشعبه سليماً معافى .. آمين ..
abdul
كله مشان ما لبست حمالة الصدر ؟ امهاتنا وجداتنا عمرهن ما لبسن الهافات وحمالات الصدر.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاءء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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