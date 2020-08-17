3خطوات لإنهاء نشاط منشأة مسجلة بـ «التأمينات الاجتماعية»

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في إنهاء نشاط منشأة مسجلة بالتأمينا.
وكان ورد تساؤلًا إلى التأمينات يقول: «أريد حذف منشأة من السجل الخاص فيني لأنه مسبب ضرر لي بمؤسسة ثانيه كيف أحذف المنشأة من السجل؟».
ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر» قائلًا: «لإنهاء نشاط المنشأة في التأمينات يمكنك تعبئة نموذج (عمليات صاحب العمل) وتقديم طلبك إلكترونيًا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا )».
وأضاف: «وللحصول على النموذج ومعرفة المستندات يمكنك الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا )».