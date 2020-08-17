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تفاصيل تدشين 42 خدمة رقمية لرفع مستوى الأداء في المساجد(فيديو)

Time منذ 16 دقيقة
Views 1282
تفاصيل تدشين 42 خدمة رقمية لرفع مستوى الأداء في المساجد(فيديو)

الرياض (صدى):
دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم، 42 خدمة رقمية، و7 أنظمة إجرائية عبر بوابة الوزارة الرقمية لجميع المستفيدين، ضمن مشاريع التحول الرقمي للوزارة.

وقال رئيس قسم الأنظمة بوزارة الشؤون الإسلامية، المهندس عبدالرحمن الشهري لقناة " الإخبارية " : إطلاق المشروع تم بعد دراسة ومتابعة وهناك مجموعة من مؤشرات الأداة التي تحرص عليها الوزارة سنويًا.

وأضاف : المشروع سيساهم في مراقبة مؤشرات الأداء لتحقيق الخطط التنفيذية، والنتائج الإيجابية في جميع أعمال الوزارة، ما ينعكس في ترقية تصنيفها في مؤشر النضج للخدمات الحكومية لبرنامج يسّر للتعاملات الحكومية الإلكترونية، كما تم اعتماد أفضل الممارسات في إعادة هندسة الإجراءات.

وتابع تحقيق مسارات إجرائية لدورات العمل المتقدمة، التي تضمن تسيير إجراءات العمل بين الإدارات والموظفين بكفاءة وجودة عالية، إضافة إلى العديد من الخدمات الموجهة للمساجد من خلال رفع مستوى الأداء في مراقبتها عبر نظام متطور لمتابعة الملاحظات وتقييم الخدمة فيها، عبر إتاحة النظام للمصلين والمأمومين بإمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم بشكل سريع ومرن عبر أجهزتهم الذكية، ما يسمح للإدارات المعنية متابعة تحسين مستوى الخدمات لأفضل جودة ممكنة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
سامي
جس نبض المواطنين
s14
والله ماقال هاتف ابو كشاف .. مدري كاتب الخبر يسوقهآ علينآ بس يبي نسب المشاهدة ترتفع للاسف ..

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