الأعداد السابقة للصحيفة

"بئر هداج".. معلم طبيعي لا تزال مياهه تتدفق منذ قرون مضت

Time منذ ساعة
Views 481
"بئر هداج".. معلم طبيعي لا تزال مياهه تتدفق منذ قرون مضت
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامته ،،، .. وإن شاء الله يرجع لبلاده وشعبه سليماً معافى .. آمين ..
abdul
كله مشان ما لبست حمالة الصدر ؟ امهاتنا وجداتنا عمرهن ما لبسن الهافات وحمالات الصدر.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم ارفع عنا البلاءء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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