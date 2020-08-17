الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. متحدث التجارة : التستر التجاري جريمة وعقوبتها السجن عامين وغرامات تصل لمليون ريال

Time منذ 22 دقيقة
Views 1289
بالفيديو .. متحدث التجارة : التستر التجاري جريمة وعقوبتها السجن عامين وغرامات تصل لمليون ريال

علي القحطاني (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن التستر التجاري يعد جريمة اقتصادية خفية، ولها أضرار اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وأضاف، في مداخلة له بقناة العربية، أن التستر يعني تمكين الوافد من العمل لحسابه الشخصي، مستغلا بيانات المواطن أو المواطنة نظير مبلغ شهري، مؤكداً أن التستر التجاري هو بوابة للغش والمخالفات التجارية وأنظمة الإقامة والعمل.

ونوه بأن عقوبة التستر التجاري تتمثل في السجن لمدة عامين وغرامة قد تصل إلى مليون ريال، بجانب شطب النشاط التجاري، والتشهير، وترحيل العمالة ومنعهم من العودة إلى المملكة، مضيفا أن تشكيل لجنة وزارة لمكافحة التستر التجاري سيسرع من عملية التقاضي وحماية المبلغين، بجانب تغليظ العقوبات سواء في السجن أو الغرامات المالية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
سامي
جس نبض المواطنين
s14
والله ماقال هاتف ابو كشاف .. مدري كاتب الخبر يسوقهآ علينآ بس يبي نسب المشاهدة ترتفع للاسف ..

أخر الأخبار

إدارة النصر تتخذ إجراءات قانونية ضد كارينيو
إدارة النصر تتخذ إجراءات قانونية ضد كارينيو
Time منذ دقيقتين Views 1082
تفاصيل تدشين 42 خدمة رقمية لرفع مستوى الأداء في المساجد(فيديو)
تفاصيل تدشين 42 خدمة رقمية لرفع مستوى الأداء في المساجد(فيديو)
Time منذ 16 دقيقة Views 1278
بالفيديو .. متحدث التجارة : التستر التجاري جريمة وعقوبتها السجن عامين وغرامات تصل لمليون ريال
بالفيديو .. متحدث التجارة : التستر التجاري جريمة وعقوبتها السجن عامين وغرامات تصل لمليون ريال
Time منذ 22 دقيقة Views 1289
سبحان من نجاه
سبحان من نجاه
Time منذ 29 دقيقة Views 232
ناوي يفزع والنهاية مؤلمة
ناوي يفزع والنهاية مؤلمة
Time منذ 30 دقيقة Views 216
هروب غير متوقع داخل الشرطة
هروب غير متوقع داخل الشرطة
Time منذ 30 دقيقة Views 227
بالصور.. قصة مواطن أوصى ابنه بحفظ 1000 قطعة أثرية
بالصور.. قصة مواطن أوصى ابنه بحفظ 1000 قطعة أثرية
Time منذ 31 دقيقة Views 1584
السلع التي ارتفعت أسعارها في يوليو بالتزامن مع رفع ضريبة القيمة المضافة
السلع التي ارتفعت أسعارها في يوليو بالتزامن مع رفع ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 31 دقيقة Views 1480
شاهد.. صورة نادرة لأنور السادات في ضيافة الملك خالد بالرياض
شاهد.. صورة نادرة لأنور السادات في ضيافة الملك خالد بالرياض
Time منذ 38 دقيقة Views 1464
القبض على عروسان ليلة زفافهما
القبض على عروسان ليلة زفافهما
Time منذ 54 دقيقة Views 483
x