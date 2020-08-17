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السلع التي ارتفعت أسعارها في يوليو بالتزامن مع رفع ضريبة القيمة المضافة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1473
السلع التي ارتفعت أسعارها في يوليو بالتزامن مع رفع ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي (صدى):
كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، الخاص بأسعار السلع والخدمات لشهر يوليو 2020، السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها وتلك التي ارتفعت أسعارها.

وتضمنت السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها كل من " فاصوليا خضراء، لبن طازج محلي (الصافي)، فول مدمس (حدائق كاليفورنيا)، سكر ناعم (الأسرة)، خس محلي) .

بينما انخفضت أسعار كل من " عنب محلي، ثوم صيني، حبحب (بطيخ) محلي،هيل هندي، عنب لبناني " .

كما ارتفعت أسعار كل من " دواء غسيل (مبيض ملابس) كلوركس " ، فيما أفاد التقرير بأن الخدمات التي شهدت ارتفاعًا هي " الشقة المفروشة " والتي شهدت انخفاضًا هي "نفقات الحفلات والأفراح " .

ومن بين السلع الإنشائية التي ارتفعت كل من " حديد تسليح 8 مم وطني، حديد تسليح 10 مم وطني، بلوك أسود مقاس 20 سم، جبس وطني، بلوك أسود مقاس 15 " .

جاء ذلك بالتزامن مع تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، لحماية اقتصاد المملكة وتجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
سامي
جس نبض المواطنين
s14
والله ماقال هاتف ابو كشاف .. مدري كاتب الخبر يسوقهآ علينآ بس يبي نسب المشاهدة ترتفع للاسف ..

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