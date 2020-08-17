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بالصور.. قصة مواطن أوصى ابنه بحفظ 1000 قطعة أثرية

Time منذ 31 دقيقة
Views 1577
بالصور.. قصة مواطن أوصى ابنه بحفظ 1000 قطعة أثرية

نايف السالم (صدى):
أوصى أحد هواة جمع التراث في مكة المكرمة ابنه، قبل 25 عاماً، بالمحافظة على المقتنيات التراثية والأثرية التي جمعها خلال نصف قرن.

وقال الابن "حاتم فيصل عراقي" لقناة " العربية " : "أوصانا والدنا قبل وفاته بالمحافظة على المقتنيات الأثرية والتراثية التي جمعها بالجهد والمال والتعب والتي بدورها جعلتني عاشقا للتراث، واستغرق والدي في تجميع القطع نحو 50 عاماً، وكان كثير الترحال والسفر ليحظى بأي قطعة تراثية وثمينة ليحتفظ بها في منزلنا".

وأضاف: "قام والدي بجمع 1000 قطعة تراثية وأثرية من أوانٍ وسيوف وصناديق، وكذلك آلات موسيقية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بحوالي ٣٠ ألف صورة قديمة لمكة المكرمة، والآن نحتفظ في منزلنا بنوادر القطع التراثية، منها مصحف قديم وأثري، كما توجد لدينا قطعة أثرية يعود تاريخها إلى عام ٥٩٩ هجرية".

وتابع: "بالرغم من تكلفة هذه الهواية مادياً، إلا أن والدي بحث عن القطع النادرة، واحتفظ بها نظير عشقه للتراث والاحتفاظ بذكريات الآباء والأجداد، فالمتاحف الخاصة وسيلة ناجحة لحفظ الإرث التاريخي والثقافي والتراثي، ومرجعية للأجيال للتعرف على تاريخهم وإرثهم التاريخي".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
سامي
جس نبض المواطنين
s14
والله ماقال هاتف ابو كشاف .. مدري كاتب الخبر يسوقهآ علينآ بس يبي نسب المشاهدة ترتفع للاسف ..

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