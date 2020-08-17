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شاهد.. صورة نادرة لأنور السادات في ضيافة الملك خالد بالرياض

Time منذ 38 دقيقة
Views 1464
شاهد.. صورة نادرة لأنور السادات في ضيافة الملك خالد بالرياض

عادل الحربي (صدى):
وثقت صورة نادرة زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، للملك خالد بن عبدالعزيز بالرياض.

ووثقت هذه الصورة عندما كان الرئيس المصري في ضيافه الملك خالد رحمه الله في عام ١٩٧٥-١٩٧٦م.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
سامي
جس نبض المواطنين
s14
والله ماقال هاتف ابو كشاف .. مدري كاتب الخبر يسوقهآ علينآ بس يبي نسب المشاهدة ترتفع للاسف ..

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