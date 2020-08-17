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بالفيديو.. الرقيبة يسخر من منتقديه بعد حديثه عن زوجته التي أخذت أمواله للارتباط بمعضل 

Time منذ ساعة
Views 2702
بالفيديو.. الرقيبة يسخر من منتقديه بعد حديثه عن زوجته التي أخذت أمواله للارتباط بمعضل 

علي القحطاني (صدى):
سخر مشهور السناب شات منصور الرقيبة، من منتقديه بعد حديثه عن أحلامه وهلوساته أثناء فترة مرضه بكورونا.

وجاء ذلك بعدما تخيل " الرقيبة " زوجته أخذت أمواله وتزوجت شخصًا آخر " معضل ".

وبدا الرقيبة في مقطع فيديو يتهكم من منتقديه، مستشهداً بمقطوعة قالها زين العابدين، وقد قال في مقطع الفيديو: " يا كافي يا كافي.. 15 ألف اللي كتبوا فشلتنا كيف يرضى يقول زوجي تزوجت معضل ترا الحكي اللي أنا قولته قاله زين العابدين حسن بن على ".

وطلب الرقيبة من الجمهور أن يستمع للقصيدة التي قالها زين العابدين والتي تحمل عنوان: " ليس الغريب " وفيها يقول: " ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍأﻫﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ.. ﻭﺻﺎﺭ ﻭﺯﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻱ ﻓﺄﺛﻘﻠﻨﻲ.. ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺑﻌﻼ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻟﻲ ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
سامي
جس نبض المواطنين
s14
والله ماقال هاتف ابو كشاف .. مدري كاتب الخبر يسوقهآ علينآ بس يبي نسب المشاهدة ترتفع للاسف ..

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