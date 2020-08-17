الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. الخثلان : أبوال الأغنام طاهرة وليست نجسة

Time منذ ساعة
Views 1474
بالفيديو .. الخثلان : أبوال الأغنام طاهرة وليست نجسة

حمود العنزي (صدى):
قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إن بول الأغنام وما يؤكل لحمه تعد طاهرة.

وأكد، خلال استضافته في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن هناك دلائل على صحة ذلك، ومنها قصة العرنيين، الذين أتوا إلى المدينة وأصابهم المرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدقوا بالإبل، ويشربوا من أبوالها وألبانها.

وأضاف أن النبي طاف في حجة الوداع على بعيره الأمر الذى يدل أيضا على أن الإبل وأبوالها طاهرة، وليست نجسة، مؤكداً أن ذلك ينطبق على كل ما يؤكل لحمه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
سامي
جس نبض المواطنين
s14
والله ماقال هاتف ابو كشاف .. مدري كاتب الخبر يسوقهآ علينآ بس يبي نسب المشاهدة ترتفع للاسف ..

أخر الأخبار

إدارة النصر تتخذ إجراءات قانونية ضد كارينيو
إدارة النصر تتخذ إجراءات قانونية ضد كارينيو
Time منذ دقيقة Views 1018
تفاصيل تدشين 42 خدمة رقمية لرفع مستوى الأداء في المساجد(فيديو)
تفاصيل تدشين 42 خدمة رقمية لرفع مستوى الأداء في المساجد(فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1275
بالفيديو .. متحدث التجارة : التستر التجاري جريمة وعقوبتها السجن عامين وغرامات تصل لمليون ريال
بالفيديو .. متحدث التجارة : التستر التجاري جريمة وعقوبتها السجن عامين وغرامات تصل لمليون ريال
Time منذ 21 دقيقة Views 1281
سبحان من نجاه
سبحان من نجاه
Time منذ 28 دقيقة Views 231
ناوي يفزع والنهاية مؤلمة
ناوي يفزع والنهاية مؤلمة
Time منذ 29 دقيقة Views 215
هروب غير متوقع داخل الشرطة
هروب غير متوقع داخل الشرطة
Time منذ 29 دقيقة Views 222
بالصور.. قصة مواطن أوصى ابنه بحفظ 1000 قطعة أثرية
بالصور.. قصة مواطن أوصى ابنه بحفظ 1000 قطعة أثرية
Time منذ 30 دقيقة Views 1571
السلع التي ارتفعت أسعارها في يوليو بالتزامن مع رفع ضريبة القيمة المضافة
السلع التي ارتفعت أسعارها في يوليو بالتزامن مع رفع ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 30 دقيقة Views 1470
شاهد.. صورة نادرة لأنور السادات في ضيافة الملك خالد بالرياض
شاهد.. صورة نادرة لأنور السادات في ضيافة الملك خالد بالرياض
Time منذ 38 دقيقة Views 1460
القبض على عروسان ليلة زفافهما
القبض على عروسان ليلة زفافهما
Time منذ 53 دقيقة Views 477
x