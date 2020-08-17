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العثور على جسم صاروخ جرفته سيول اليمن إلى جازان

Time منذ ساعة
Views 1514
العثور على جسم صاروخ جرفته سيول اليمن إلى جازان

جازان (صدى):
أعلنت مديرية الدفاع المدني بجازان، عن العثور على جسم صاروخ في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية ولم تسجل أي إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على جسم مشتبه بأحد الأودية، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع، وتبين أنه عبارة عن جسم صاروخ موجه عيار 90 ملم، وتم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل ـ ولله الحمد ـ أي إصابات في الموقع.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
سامي
جس نبض المواطنين
s14
والله ماقال هاتف ابو كشاف .. مدري كاتب الخبر يسوقهآ علينآ بس يبي نسب المشاهدة ترتفع للاسف ..

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