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وزارة العدل: منصة المزاد الإلكتروني تسجل مبيعات بـ100 مليون ريال لـ40 مزادا قضائيا

Time منذ 25 دقيقة
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وزارة العدل: منصة المزاد الإلكتروني تسجل مبيعات بـ100 مليون ريال لـ40 مزادا قضائيا

الرياض (صدى):
سجلت منصة المزاد الإلكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 100 مليون ريال، إذ بلغ عدد المزادات المطروحة 40 مزاداً، فيما بلغ عدد المزايدين المسجلين في المنصة أكثر من خمسة آلاف مزايد.

وتمكّن المنصة التي أطلقها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شعبان الماضي، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

ويعزز المزاد الإلكتروني (هنا) مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظاً لحقوق جميع الأطراف.

وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونياً .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
عنتر فاضي جيبه
الاهلي في احسن حالاته ياكلها من الهلال ولا اتوقع اي مفاجأة النتيجه محسومه للهلال وممكن بنتيجه ٢/٠
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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