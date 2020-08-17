حل مشكلة الـ "واتساب" بمسح الذاكرة المؤقتة للهاتف

وكالات (صدى):
يواجه بعض مستخدمي تطبيق "واتس آب" بعض المشكلات مثل استغراق وقت طويل لإرسال الرسائل أو عند تنزيل محتوى الوسائط المتعددة مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية، وحل هذة المشكلات باتباع بعض الخطوات البسيطة منها مسح ذاكرة التخزين المؤقتة.
ويمكن لحل هذة المشاكل فتح قائمة الإعدادات من الشاشة الرئيسية لهاتفك، وتحديد موقع خيار التخزين، ثم البحث عن السطر الذي يشير إلى تطبيقات أخرى، وسيعرض الهاتف قائمة التطبيقات المثبتة على الهاتف المحمول، ثم البحث عن خيار WhatsApp ثم الضغط عليه.
وستجد خيارين تفريغ مساحة التخزين Free up Storage Space ومسح ذاكرة التخزين المؤقتة Clear Cache، ثم الضغط على مسح ذاكرة التخزين المؤقتة وسيظهر لديك الرقم 0، وهذة الطريقة هي الآداة الأسهل والأكثر أمنا ، ولن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق إلى حذف أي شيء آخر.