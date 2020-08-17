مساجد جدة التاريخية منارات إسلامية

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
عنتر فاضي جيبه
الاهلي في احسن حالاته ياكلها من الهلال ولا اتوقع اي مفاجأة النتيجه محسومه للهلال وممكن بنتيجه ٢/٠
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
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