بالفيديو.. 3 أسباب لارتفاع معدل التضخم بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
كشف تقرير مصور أسباب إرتفاع معدل التضخم بالمملكة ، بأنها تعود لأسباب مختلفة .
وأوضح التقرير بأن بداية التحرك كان أول عام 2020، حيث عاد الوضع الإيجابي مرة أخرى، ويعود ذلك لعوامل كثيرة منها ارتفاع الضريبة.
وتابع التقرير أسباب التحرك الإيجابي بأن موجة شراء الكبيرة التي تمت قبل تنفيذ الضريبة تحسبا لها مما ساعد كثيرا في تحسن الوضع فضلا عن ضخ سيولة كبيرة في الإقتصاد ، خاصة في القطاع الصحي بسبب جائحة كورونا فرفعت معدلات التضخم
وقال التقرير بأنه لن يكون هناك تغير كبيرفي الشهور القادمة ولكن الإرتفاع سيكون طفيف