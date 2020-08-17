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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 2.22 نقطة ليقفل عند مستوى 7757.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وسايكو، وتهامة، وجزيرة تكافل، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، وأبو معطي، وفيبكو، والتموين، وعطاء فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.62%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والأسماك، وسيرا، وأرامكوا السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأسماك، وأرمكوا السعودية، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 357.00 نقطة ليقفل عند مستوى 8549.43 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 ألف سهم تقاسمتها 1159 صفقة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
عنتر فاضي جيبه
الاهلي في احسن حالاته ياكلها من الهلال ولا اتوقع اي مفاجأة النتيجه محسومه للهلال وممكن بنتيجه ٢/٠
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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