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4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا

Time منذ ساعة
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4 خطوات تُمكن المتقاعد من تسجيل إخطار العودة للعمل إلكترونيا

الرياض (صدى):
نبهت المؤسسة العامة للتقاعد بأنه يمكن للمتقاعد خدمات التقاعد الإلكترونية تتيح للمتقاعد تسجيل إخطار العودة للعمل في حال العودة للعمل في القطاع الحكومي بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة المؤسسة.

وأضافت أن خدمة إخطار العودة للعمل تمكن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني - عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وأوضحت المؤسسة خطوات تسجيل إخطار العودة للعمل وهي كالتالي :

1- تسجيل الدخول في الخدمات الالكترونية

2- اختيار "الطلبات " من القائمة على يمين الشاشة.

3- اختيار " إخطار العودة للعمل ".

4- إدخال جميع البيانات المطلوبة.

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أحدث التعليقات

خالد
ياريت يقوموا الاطباء بتوعية المجتمع بفوائد الصيام المتقطع لانني انا و الكثير من اصدقائي جربناه ولنا تقريبا عاما على ذلك والحمد لله شعرنا بتغيير في جودة الصحه وصفاء في النفسيه ونزول في الوزن بطريقه مريحه ومن دون الرجوع للوزن السابق . يكفي ان الصيام المتقطع يحفز هرمون النمو في الجسم بطريقه طبيعيه .مع الشكر والتقدير لكم
زاير
مصيركم الإفلاس و الخروج من السوق طيران الفلس الاقتصاديه.
٢٠٣٠
الرتيزون
زاير
المرور ماله دور فقط قسايم و مخالفات .
علي بركة
الرسوم على نفايات المحلات التجارية موجودة وقبل ماتطلع الرخصة لازم توقع عقد مع شركة النفايات بمبلغ وقدره وترفقه مع متطلبات الرخصة

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