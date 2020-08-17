مفاوضات سنغافورية للاستحواذ على نيوكاسل يونايتد

وكالات (صدى):
كشفت مجموعة بيلاجراف نوفا «بي إن جي» السنغافورية عن اجراء مفاوضات من أجل الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد.
وجاءت إعلان المجموعة عقب إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تراجعه في شراء النادي، وذلك بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي في حسم الصفقة، دون أسباب محددة.
وذكرت المجموعة أنها تقدمت رسمياً بخطاب بهذا الشأن، كما استعانت بمساعدة أسطورة المكابييس آلان شيرر، والنجم السابق مايكل تشوبرا، من أجل تسهيل المباحثات مع النادي الإنجليزي، مؤكدة قدرتها المالية على إتمام صفقة الاستخواذ.