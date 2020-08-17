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مفاوضات سنغافورية للاستحواذ على نيوكاسل يونايتد

Time منذ ساعة
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مفاوضات سنغافورية للاستحواذ على نيوكاسل يونايتد

وكالات (صدى):
كشفت مجموعة بيلاجراف نوفا «بي إن جي» السنغافورية عن اجراء مفاوضات من أجل الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد.

وجاءت إعلان المجموعة عقب إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تراجعه في شراء النادي، وذلك بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي في حسم الصفقة، دون أسباب محددة.

وذكرت المجموعة أنها تقدمت رسمياً بخطاب بهذا الشأن، كما استعانت بمساعدة أسطورة المكابييس آلان شيرر، والنجم السابق مايكل تشوبرا، من أجل تسهيل المباحثات مع النادي الإنجليزي، مؤكدة قدرتها المالية على إتمام صفقة الاستخواذ.

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أحدث التعليقات

خالد
ياريت يقوموا الاطباء بتوعية المجتمع بفوائد الصيام المتقطع لانني انا و الكثير من اصدقائي جربناه ولنا تقريبا عاما على ذلك والحمد لله شعرنا بتغيير في جودة الصحه وصفاء في النفسيه ونزول في الوزن بطريقه مريحه ومن دون الرجوع للوزن السابق . يكفي ان الصيام المتقطع يحفز هرمون النمو في الجسم بطريقه طبيعيه .مع الشكر والتقدير لكم
زاير
مصيركم الإفلاس و الخروج من السوق طيران الفلس الاقتصاديه.
٢٠٣٠
الرتيزون
زاير
المرور ماله دور فقط قسايم و مخالفات .
علي بركة
الرسوم على نفايات المحلات التجارية موجودة وقبل ماتطلع الرخصة لازم توقع عقد مع شركة النفايات بمبلغ وقدره وترفقه مع متطلبات الرخصة

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