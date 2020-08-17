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القماش القطني يحمي من كورونا

Time منذ ساعة
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القماش القطني يحمي من كورونا

أوتاوا (صدى):
كشف علماء الصحة العامة بكندا بأنه تم القضاء على فيروس كورونا في أقل من يوم واحد بعد وضع SARS-Cov-2 على أنسجة قطنية 100%.

وقال العلماء بأنه نظرًا لأن العباءات الطبية والعديد من الملابس اليومية مصنوعة من القطن "وإن كان ذلك مع إضافة أقمشة أخرى"، يمكن للأطباء والأشخاص العاديين على حد سواء الاستفادة من الميزة الصحية للمادة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستنتاج أن استخدام الأقنعة القطنية هو الأكثر أمانًا وفائدة.

وأوضح ستانيسلاف أوتستافنوف، الباحث الرائد، ونائب رئيس المختبر الروسي لتحليل مؤشرات صحة السكان ورقمنة الرعاية الصحية: «إذا وضعت ملابس قطنية في خزانة، فيمكن اعتبارها آمنة من فيروس كورونا بعد يوم واحد ، لأنه من الضروري الآن فهم الظروف التي ينجو فيها الفيروس ويموت بشكل أسرع، وأن القناع المصنوع من القماش القطني متعدد الطبقات يقي من فيروس كورونا وذل بحسب «سبوتنيك».

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أحدث التعليقات

خالد
ياريت يقوموا الاطباء بتوعية المجتمع بفوائد الصيام المتقطع لانني انا و الكثير من اصدقائي جربناه ولنا تقريبا عاما على ذلك والحمد لله شعرنا بتغيير في جودة الصحه وصفاء في النفسيه ونزول في الوزن بطريقه مريحه ومن دون الرجوع للوزن السابق . يكفي ان الصيام المتقطع يحفز هرمون النمو في الجسم بطريقه طبيعيه .مع الشكر والتقدير لكم
زاير
مصيركم الإفلاس و الخروج من السوق طيران الفلس الاقتصاديه.
٢٠٣٠
الرتيزون
زاير
المرور ماله دور فقط قسايم و مخالفات .
علي بركة
الرسوم على نفايات المحلات التجارية موجودة وقبل ماتطلع الرخصة لازم توقع عقد مع شركة النفايات بمبلغ وقدره وترفقه مع متطلبات الرخصة

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