القماش القطني يحمي من كورونا

أوتاوا (صدى):
كشف علماء الصحة العامة بكندا بأنه تم القضاء على فيروس كورونا في أقل من يوم واحد بعد وضع SARS-Cov-2 على أنسجة قطنية 100%.
وقال العلماء بأنه نظرًا لأن العباءات الطبية والعديد من الملابس اليومية مصنوعة من القطن "وإن كان ذلك مع إضافة أقمشة أخرى"، يمكن للأطباء والأشخاص العاديين على حد سواء الاستفادة من الميزة الصحية للمادة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستنتاج أن استخدام الأقنعة القطنية هو الأكثر أمانًا وفائدة.
وأوضح ستانيسلاف أوتستافنوف، الباحث الرائد، ونائب رئيس المختبر الروسي لتحليل مؤشرات صحة السكان ورقمنة الرعاية الصحية: «إذا وضعت ملابس قطنية في خزانة، فيمكن اعتبارها آمنة من فيروس كورونا بعد يوم واحد ، لأنه من الضروري الآن فهم الظروف التي ينجو فيها الفيروس ويموت بشكل أسرع، وأن القناع المصنوع من القماش القطني متعدد الطبقات يقي من فيروس كورونا وذل بحسب «سبوتنيك».