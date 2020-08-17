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وزير الصحة يدشن وحدات بنوك الدم المتنقلة

Time منذ 6 دقائق
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وزير الصحة يدشن وحدات بنوك الدم المتنقلة

الرياض (صدى):
دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، وحدات بنوك الدم المتنقلة .

وأبانت الصحة أن الهدف من هذه الوحدات " العربات المتنقلة " تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم .

وأشارت إلى أنه سيتم تأمين عدد 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات وجاري توزيعها على 10 مناطق صحية وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر القادمة - بإذن الله -، وتوزيعها على 14 بنك دم مركزي تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة وقد تم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول - بإذن الله - من تأمينها.

يذكر أنه بلغ عدد بنوك الدم 221 بنك دم، منها 24 بنك دم مركزي و 105 بنوك دم فرعية و 83 مركز نقل دم، كما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام 2019 عدد 345693 متبرعاً ومتبرعة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الف الف مبروك
ابوسامي
الله ياخذكم ياحثاله
ابو عمار
المهم فرحت وانبسطت الاء
مطر الاسود
من يقومون بنشر انباء كاذبة لا يفعلون ذلك اعتباطا او مزاحا بل انهم يخدمون أجندات معادية وقصدهم هو تأليب المواطن ضد الجهات المعنية , بل ان طريقة عرض الخبر والمعلومات الواردة والمبالغ المطلوب دفعها حسب الفئات ليس عملا عشوائيا بل انها اعدت من قبل جهة ضليعة في مثل هذه الأمور ولديها خبرة في هذا المجال ----- ودي اشوتكم في خشتكم
ابو عمار
المفروض ابو 60 سنه يحال لتقاعد

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