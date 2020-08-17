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تطبيق بروتوكولات العودة داخل مدارس ومكاتب تعليم تبوك

Time منذ 42 دقيقة
Views 1332
تطبيق بروتوكولات العودة داخل مدارس ومكاتب تعليم تبوك

تبوك (صدى):
شهدت عودة الهيئة الإدارية والتعليمية، صباح اليوم الاثنين، في مدارس منطقة تبوك تطبيق بروتوكولات العودة للعمل وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الفقير، أن إدارة تعليم تبوك تحرص على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول لعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمكاتب والمدارس.

وشدد خالد الفقير، على تأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية، لافتاً إلى دور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الف الف مبروك
ابوسامي
الله ياخذكم ياحثاله
ابو عمار
المهم فرحت وانبسطت الاء
مطر الاسود
من يقومون بنشر انباء كاذبة لا يفعلون ذلك اعتباطا او مزاحا بل انهم يخدمون أجندات معادية وقصدهم هو تأليب المواطن ضد الجهات المعنية , بل ان طريقة عرض الخبر والمعلومات الواردة والمبالغ المطلوب دفعها حسب الفئات ليس عملا عشوائيا بل انها اعدت من قبل جهة ضليعة في مثل هذه الأمور ولديها خبرة في هذا المجال ----- ودي اشوتكم في خشتكم
ابو عمار
المفروض ابو 60 سنه يحال لتقاعد

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