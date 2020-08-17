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الكويت تقرر حظر العمل على من هم في سن الـ 60 فيما فوق

Time منذ 50 دقيقة
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الكويت تقرر حظر العمل على من هم في سن الـ 60 فيما فوق

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الكويت لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل في البلاد مع حظر العمل على من اجتازوا سن الـ60 عاما.

وتضمن القرار الذي أصدره مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأنه يحظر العمل على من بلغ 60 عاماً فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات على أن يعمل بهذا القرار من الأول من يناير عام 2021”.

وأضاف القرار إلغاء كل ما يخالف هذه الأحكام، المادة 29 مكرر، التي أضيفت إلى القرار رقم 552 لسنة 2018، ويأتي ذلك القرار في إطار البدء بتعديل التركيبة السكانية للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاماً من غير حملة الشهادة الجامعية، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الف الف مبروك
ابوسامي
الله ياخذكم ياحثاله
ابو عمار
المهم فرحت وانبسطت الاء
مطر الاسود
من يقومون بنشر انباء كاذبة لا يفعلون ذلك اعتباطا او مزاحا بل انهم يخدمون أجندات معادية وقصدهم هو تأليب المواطن ضد الجهات المعنية , بل ان طريقة عرض الخبر والمعلومات الواردة والمبالغ المطلوب دفعها حسب الفئات ليس عملا عشوائيا بل انها اعدت من قبل جهة ضليعة في مثل هذه الأمور ولديها خبرة في هذا المجال ----- ودي اشوتكم في خشتكم
ابو عمار
المفروض ابو 60 سنه يحال لتقاعد

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