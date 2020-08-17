حقيقة تعرض الاتحاد للهبوط بسبب مستحقات صفقة غروهي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، حقيقة تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بسبب مستحقات صفقة اللاعب البرازيلي مارسيلو غروهي.
وأكدت المصادر، أن هذا الأمر غير صحيح، كما قال الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أنه تواصل مع إدارة الاتحاد، التي نفت تمامًا تلك الشائعات، وأن الفيفا لم يهدد ادارة العميد بتهبيط الفريق، كما أشيع.
وأوضح عدنان جستنيه، أن الهدف من تلك التقارير ضرب استقرار الفريق، خاصة أنها تتعلق بأحد اللاعبين، الذين تألقوا بشدة، في مباراة الفريق السابقة، أمام الاتفاق، والذي فاز فيها الفريق بهدف نظيف.