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حقيقة تعرض الاتحاد للهبوط بسبب مستحقات صفقة غروهي

Time منذ ساعة
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حقيقة تعرض الاتحاد للهبوط بسبب مستحقات صفقة غروهي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، حقيقة تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بسبب مستحقات صفقة اللاعب البرازيلي مارسيلو غروهي.

وأكدت المصادر، أن هذا الأمر غير صحيح، كما قال الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أنه تواصل مع إدارة الاتحاد، التي نفت تمامًا تلك الشائعات، وأن الفيفا لم يهدد ادارة العميد بتهبيط الفريق، كما أشيع.

وأوضح عدنان جستنيه، أن الهدف من تلك التقارير ضرب استقرار الفريق، خاصة أنها تتعلق بأحد اللاعبين، الذين تألقوا بشدة، في مباراة الفريق السابقة، أمام الاتفاق، والذي فاز فيها الفريق بهدف نظيف.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم فرحت وانبسطت الاء
مطر الاسود
من يقومون بنشر انباء كاذبة لا يفعلون ذلك اعتباطا او مزاحا بل انهم يخدمون أجندات معادية وقصدهم هو تأليب المواطن ضد الجهات المعنية , بل ان طريقة عرض الخبر والمعلومات الواردة والمبالغ المطلوب دفعها حسب الفئات ليس عملا عشوائيا بل انها اعدت من قبل جهة ضليعة في مثل هذه الأمور ولديها خبرة في هذا المجال ----- ودي اشوتكم في خشتكم
ابو عمار
المفروض ابو 60 سنه يحال لتقاعد
ابو عمار
ما عندهم سالفه هذا مجهودها وقامت به ام براطم
ابو عمار
مو بطاله مهضومه ومقبوله

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