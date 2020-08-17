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مهاجم طرابزون سبور يوافق على عرض الهلال

Time منذ ساعة
Views 2171
مهاجم طرابزون سبور يوافق على عرض الهلال

ماجد محمد (صدى):
وافق الغاني كاليب إيكوبان، مهاجم نادي طرابزون سبور التركي، على الانتقال إلى الهلال، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي؛ فيما قالت إدارة النادي التركي أنها لا تمانع من الانتقال إلى الهلال فقط بالمبلغ المحدد من النادي والذي يصل الى 7 مليون يورو.

وكان إيكوبان قد وقع لطرابزون سبور قادمًا من فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، وسجل هذا الموسم ثلاثة أهداف من 14 مباراة؛ فيما كان قد ذكر اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي في انتقالات شهر يناير الماضي، ولكن أشيع أن الأمر لم يكن سوى مجرد تسويق من قبل الوكلاء الأتراك.

ومن الجدير بالذكر، أن نادي الهلال تمكن من ضم لاعب واحد للموسم المقبل وهو الحارس عبدالله الجدعاني، قادمًا من صفوف الوحدة، فيما يرغب في تدعيم صفوفه بمهاجم جديد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم فرحت وانبسطت الاء
مطر الاسود
من يقومون بنشر انباء كاذبة لا يفعلون ذلك اعتباطا او مزاحا بل انهم يخدمون أجندات معادية وقصدهم هو تأليب المواطن ضد الجهات المعنية , بل ان طريقة عرض الخبر والمعلومات الواردة والمبالغ المطلوب دفعها حسب الفئات ليس عملا عشوائيا بل انها اعدت من قبل جهة ضليعة في مثل هذه الأمور ولديها خبرة في هذا المجال ----- ودي اشوتكم في خشتكم
ابو عمار
المفروض ابو 60 سنه يحال لتقاعد
ابو عمار
ما عندهم سالفه هذا مجهودها وقامت به ام براطم
ابو عمار
مو بطاله مهضومه ومقبوله

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