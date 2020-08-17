مهاجم طرابزون سبور يوافق على عرض الهلال

ماجد محمد (صدى):
وافق الغاني كاليب إيكوبان، مهاجم نادي طرابزون سبور التركي، على الانتقال إلى الهلال، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي؛ فيما قالت إدارة النادي التركي أنها لا تمانع من الانتقال إلى الهلال فقط بالمبلغ المحدد من النادي والذي يصل الى 7 مليون يورو.
وكان إيكوبان قد وقع لطرابزون سبور قادمًا من فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، وسجل هذا الموسم ثلاثة أهداف من 14 مباراة؛ فيما كان قد ذكر اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي في انتقالات شهر يناير الماضي، ولكن أشيع أن الأمر لم يكن سوى مجرد تسويق من قبل الوكلاء الأتراك.
ومن الجدير بالذكر، أن نادي الهلال تمكن من ضم لاعب واحد للموسم المقبل وهو الحارس عبدالله الجدعاني، قادمًا من صفوف الوحدة، فيما يرغب في تدعيم صفوفه بمهاجم جديد.