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عندما يجتمع جمال الإبل مع الطبيعة الخلابة
منذ ساعة
825
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أحدث التعليقات
ابو عمار
المهم فرحت وانبسطت الاء
مطر الاسود
من يقومون بنشر انباء كاذبة لا يفعلون ذلك اعتباطا او مزاحا بل انهم يخدمون أجندات معادية وقصدهم هو تأليب المواطن ضد الجهات المعنية , بل ان طريقة عرض الخبر والمعلومات الواردة والمبالغ المطلوب دفعها حسب الفئات ليس عملا عشوائيا بل انها اعدت من قبل جهة ضليعة في مثل هذه الأمور ولديها خبرة في هذا المجال ----- ودي اشوتكم في خشتكم
ابو عمار
المفروض ابو 60 سنه يحال لتقاعد
ابو عمار
ما عندهم سالفه هذا مجهودها وقامت به ام براطم
ابو عمار
مو بطاله مهضومه ومقبوله
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