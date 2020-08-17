رونالد كومان يقترب من تدريب برشلونة

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن المدير الفني لمنتخب هولندا، رونالد كومان، يقترب من تولي تدريب فريق برشلونة، الذي تلقى هزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تحت قيادة مدربه الحالي كيكي سيتين.
وأفادت التقارير، بأنه تم تصوير المدرب يوم أمس الأحد، في مطار برشلونة، الأمر الذي يدعم صحة ما تردد مؤخراً عن أنه سيكون مدرب الفريق الكتالوني خلفا لـ "سيتين".
وفي السياق نفسه، يعقد اليوم اجتماعا لبحث مستقبل الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتضمن الاجتماع صدور قرار رسمي بإقالة "سيتين".