الأعداد السابقة للصحيفة

إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في موانئ المملكة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1261
إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في موانئ المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، عن إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة، ضمن سلسلة من المبادرات الساعية إلى تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالمسافنة في قطاع الموانئ السعودية.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات التعامل مع حاويات المسافنة، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يُسهم في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز حركة بضائع المسافنة، ورفع كفاءة المناولة والعمليات التشغيلية واللوجستية في قطاع الموانئ.

وفي ظل أهمية عمليات المسافنة كونها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها، تقدم الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لرفع تنافسية هذه العمليات من خلال تعزيز تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للمحطات، ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، بالإضافة إلى تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة، وإعادة هندسة الإجراءات للتعامل مع حاويات المسافنة وتسهيلها.

يذكر أن موانئ المملكة تستحوذ حالياً على ما يقارب 20 % من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك تتحكم بنسبة 80 % من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، ساعية للوصول إلى أكثر من 50% بالمنطقة في سوق حاويات المسافنة خلال عام 2030، وذلك عن طريق زيادة حجم سوق المسافنة في موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتفعيل الخدمات الأخرى لجذب المزيد من سفن المسافنة، بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوالف
ايوه والله هذى اللي تستاهل ماشاء الله تبارك الله خير من اللي ضيع عمره وراء المعازف ومنهم من بلغ سن ال70 سنه وهو عايش على الاماني
احمد
* بطولات
زائر
وهناك انباء سارة للنصراويه وهي إعتماد ( قانون النصر الجديد ) الخاص بالتحكيم وموافقة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عليه . وهو قانون يسمح للحكام وبعطيهم الضوء الأخصر للفوز في كل مباراة تعويضاً عن أخطاء الديربي ..............
omar
هذى مصيطره عليه فى كل شىء
احمد
هذا يشتغل عند النونو وفلوس الشعب لن تستمر تلعب بها يانونو وبطيخ وسوف يرجع الفقر يالرمث 27سنه بلا بطولات زي قبل فتره قصيرة ولذلك لاتستعجل على رزقك طلع البلوي وحرامية جده وانتهوا الان وطلع نونو وبطيخ وسوف ينتهي قريبا ان شاء الله وغيره وغيره والثابت الزعيم يالاهبل منك له

أخر الأخبار

تسريبات تكشف تأخر موعد إطلاق «آيفون 12» عن أكتوبر القادم
تسريبات تكشف تأخر موعد إطلاق «آيفون 12» عن أكتوبر القادم
Time منذ 7 دقائق Views 1184
سيدة تفقد جنينها فتنسب مولود صديقتها باسم زوجها المسافر
سيدة تفقد جنينها فتنسب مولود صديقتها باسم زوجها المسافر
Time منذ 13 دقيقة Views 241
رونالد كومان يقترب من تدريب برشلونة
رونالد كومان يقترب من تدريب برشلونة
Time منذ 18 دقيقة Views 1232
إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في موانئ المملكة
إلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة في موانئ المملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1261
التخصصات الصحية: أكثر من 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا
التخصصات الصحية: أكثر من 300 ألف عملية تصنيف وتسجيل خلال جائحة كورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 1311
وظيفة شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين
وظيفة شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين
Time منذ 38 دقيقة Views 1285
شاهد.. لقطات تكشف عملية اختطاف طفل في وضح النهار
شاهد.. لقطات تكشف عملية اختطاف طفل في وضح النهار
Time منذ 46 دقيقة Views 520
المسند: توقعات باستمرار الحالة المطرية اليوم وقد تمتد لمرتفعات الباحة
المسند: توقعات باستمرار الحالة المطرية اليوم وقد تمتد لمرتفعات الباحة
Time منذ 53 دقيقة Views 1375
فهد الخضيري: رسالة علاج السكر الجديد مضللة
فهد الخضيري: رسالة علاج السكر الجديد مضللة
Time منذ ساعة Views 1570
الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار
الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار
Time منذ ساعة Views 1348
x