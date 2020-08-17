وظيفة شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، من أجل العمل بالهيئة في الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو "باحث مهني" ؛ مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المعايير الدولية (IFRS 9 وIFRS 15 وIFRS 16 وIFRS 17).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الزمالة الدولية في المحاسبة، والقدرة على إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة؛ بينما التقديم اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 2020/08/17م وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 م، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .