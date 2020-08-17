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وظيفة شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

Time منذ 38 دقيقة
Views 1285
وظيفة شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، من أجل العمل بالهيئة في الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو "باحث مهني" ؛ مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المعايير الدولية (IFRS 9 وIFRS 15 وIFRS 16 وIFRS 17).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الزمالة الدولية في المحاسبة، والقدرة على إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة؛ بينما التقديم اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 2020/08/17م وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 م، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

سوالف
ايوه والله هذى اللي تستاهل ماشاء الله تبارك الله خير من اللي ضيع عمره وراء المعازف ومنهم من بلغ سن ال70 سنه وهو عايش على الاماني
احمد
* بطولات
زائر
وهناك انباء سارة للنصراويه وهي إعتماد ( قانون النصر الجديد ) الخاص بالتحكيم وموافقة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عليه . وهو قانون يسمح للحكام وبعطيهم الضوء الأخصر للفوز في كل مباراة تعويضاً عن أخطاء الديربي ..............
omar
هذى مصيطره عليه فى كل شىء
احمد
هذا يشتغل عند النونو وفلوس الشعب لن تستمر تلعب بها يانونو وبطيخ وسوف يرجع الفقر يالرمث 27سنه بلا بطولات زي قبل فتره قصيرة ولذلك لاتستعجل على رزقك طلع البلوي وحرامية جده وانتهوا الان وطلع نونو وبطيخ وسوف ينتهي قريبا ان شاء الله وغيره وغيره والثابت الزعيم يالاهبل منك له

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