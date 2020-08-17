تسريبات تكشف تأخر موعد إطلاق «آيفون 12» عن أكتوبر القادم

وكالات (صدى):
أعلنت شركة "آبل" عن تأجيل طرح هواتف "آيفون 12"حتى أكتوبر القادم على الأقل وذلك بسبب وباء "كورونا" إلا أن تسريبات أكدت بأن هذا الإعلان قد يكون متفائلا .
وأوضح الخبير في أجهزة "أبل"، جون بروسير، وهو أحد كبار مسربي الأخبار التقنية؛ فإن طرح الجهاز قد يتأخر شهرًا إضافيًّا، وهذا معناه أن أجهزة "آيفون 12 برو" قد لا ترى النور إلا في نوفمبر.
وأوضح التسريب أن الطلبات المسبقة ستبدأ في الأسبوع الثاني والأربعين من العام الجاري؛ بينما سيجري الإعلان عن هواتف "آيفون 12" في الأسبوع الثالث والأربعين من سنة 2020.