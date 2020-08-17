الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار

وكالات (صدى):
ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1949.09 دولار للأوقية (الأونصة).
وكان الذهب قد انخفض 4.5 % الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس آذار إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس/ آب. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1958.90 دولار للأوقية.